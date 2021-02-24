02:17

مطماطة بلدة تونسية فريدة ومميزة محفورة تحت الأرض

توجد في بلدة مطماطة الجبلية بمحافظة قابس، جنوب شرقي تونس، نماذج فريدة من البيوت المحفورة تحت الأرض، ولايزال البعض في مطماطة یحافظون علیها وعلى طرازها المعماري واصبحت مقصدا للزوار من تونس وخارجها.