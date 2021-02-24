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محكمة ألمانية تقضي بسجن ضابط سابق في الاستخبارات السورية

في أول محاكمة لمتهمين بانتهاك حقوق الإنسان في سوريا، قضت المحكمة الألمانية العليا بالسجن 4 سنوات ونصف السنة على ضابط المخابرات السوري السابق إياد الغريب، بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.