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كبار السن يواجهون أوضاعا مزرية في مخيمات اللجوء شمال سوريا

يواجه مئات الآلاف من المسنين النازحين في سوريا أوضاعا مزرية؛ فبعد 10 سنوات من الحرب وتدمير مجتمعات بأكملها، يكافح المسنون المشردون من أجل جرعة دواء، ومن أجل أبسط الاحتياجات الإنسانية.