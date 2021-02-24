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ظاهرة جديدة.. طوابير لطلبة فرنسيين أمام مقار جمعيات خيرية

برزت في فرنسا ظاهرة جديدة لطلبة يقفون في طوابير طويلة أمام مقار جمعيات خيرية كل مساء، للحصول على مساعدات غذائية، فمع إغلاق المقاهي والمطاعم بسبب كورونا فقد كثير منهم وظائفهم المؤقتة.
24/2/2021
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