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زيارة تفوح رائحة الغاز منها.. وزير الطاقة المصري في إسرائيل

ما بشّر به الرئيس المصري قبل أكثر من عام يصبح واقعا. يزور وزير الطاقة المصري إسرائيل ويتفق مع نظيره هناك على ربط البلدين في مجال الغاز الطبيعي.