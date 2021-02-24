search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
02:21
رباعية دولية مقترحة من مصر والسودان لمفاوضات سد النهضة
أيد وزير الخارجية المصري سامح شكري مقترح السودان بتطوير آلية مفاوضات سد النهضة لتشمل رباعية دولية تجمع إلى جانب الاتحاد الأفريقي كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
24/2/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
واشنطن تنتظر رد إيران على الدعوة الأوروبية للحوار وتؤكد أن لصبرها حدودا
play
02:35
أنا صوتي.. مشروع فني لإحياء الموروث الغنائي الأردني
play
01:55
تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الفلسطيني
play
02:32
أوكسفام تحذر من أن جائحة كورونا ستحمل إسبانيا لمستويات فقر غير مسبوقة
play
02:24
مقاطع حول هذه القصة
واشنطن تنتظر رد إيران على الدعوة الأوروبية للحوار وتؤكد أن لصبرها حدودا
play
02:35
أنا صوتي.. مشروع فني لإحياء الموروث الغنائي الأردني
play
01:55
تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الفلسطيني
play
02:32
أوكسفام تحذر من أن جائحة كورونا ستحمل إسبانيا لمستويات فقر غير مسبوقة
play
02:24
المزيد من التقارير الإخبارية
واشنطن تنتظر رد إيران على الدعوة الأوروبية للحوار وتؤكد أن لصبرها حدودا
أنا صوتي.. مشروع فني لإحياء الموروث الغنائي الأردني
تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الفلسطيني
أوكسفام تحذر من أن جائحة كورونا ستحمل إسبانيا لمستويات فقر غير مسبوقة
الأكثر قراءة
أزمة أرمينيا تشتد.. الرئيس لم يوقع طلب إقالة قائد الأركان والجيش يصدر بيانا ورئيس الوزراء يوجه 3 دعوات
مشاريع بديلة للتهريب.. هل توفر للمغاربة حياة كريمة؟
على خلفية الانهيار الاقتصادي.. بشار الأسد يقترح إلغاء برامج الطهي التلفزيونية
"الوطن الأزرق 2021".. اختبار لأسلحة تركية ورسالة لأثينا في إيجة والمتوسط