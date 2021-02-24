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تونس تسترجع جزءا من بذورها الزراعية المحلية المفقودة

نجحت تونس في استرجاع آلاف من بذورها الزراعية المحلية من أستراليا وبعض الدول الأجنبية، وتثير قضية البذور الزراعية المحلية جدلا واسعا بسبب تراجع استعمالها أمام هيمنة البذور المستوردة.