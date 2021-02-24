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تواصل الجهود الدولية لدفع الحوار بين الأطراف الصومالية

تتواصل جهود المجتمع الدولي للضغط على القادة الصوماليين من أجل تجاوز العقبات التي تعرقل التوصل إلى اتفاق بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.