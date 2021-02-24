02:15

تلقي 16 نائبا لبنانيا اللقاح المضاد لكورونا يثير ضجة في البلاد

أثار تلقي 16 نائبا اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مقر مجلس النواب حملة تنديد واسعة في البلاد، مما دفع رئيس لجنة مكافحة كورونا إلى التلويح باستقالته باعتبار ما حدث يشكل تمييزا في حق اللبنانيين.