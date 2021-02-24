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02:33
تداعيات العاصفة الثلجية في تكساس وتأثيرها على الانتخابات القادمة
لا تزال ولاية تكساس تعاني آثار العاصفة الثلجية التي شهدتها الأسبوع الماضي، ومع محاولات العودة إلى الحياة الطبيعية يتزايد النقاش بشأن تأثير العاصفة الثلجية على الانتخابات القادمة في الولاية.
24/2/2021
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