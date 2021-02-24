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الحكومة المغربية تشدد القيود على صناعة واستخدام الأكياس البلاستيكية

أقرت الحكومة المغربية مرسوما يقضي بتغيير قانون يمنع استعمال وتسويق الأكياس البلاستيكية، يأتي هذا بعد ظهور ثغرات فيه حالت دون القضاء النهائي على هذا النوع من الأكياس المضرة بالبيئة.