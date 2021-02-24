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57:01

الحصاد (2021/2/23)

ناقش زين العابدين توفيق في “الحصاد” (2021/2/23) المواضيع التالية: إيران تعبر عن أملها في الحصول على جزء من أموالها المجمدة. وانطلاق جولة جديدة من المفاوضات بين الحكومة الأفغانية وطالبان.
23/2/2021
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24:00
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