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الاتجاه المعاكس- المشروع الكردي في سوريا إلى أين؟

ناقشت حلقة (2021/2/23) من برنامج “الاتجاه المعاكس” اتجاه المشروع الكردي في سوريا بعد بروز نشاطه في مناطق سيطرتهم بينما تعيش مناطق النظام والمعارضة حالة مأساوية.
23/2/2021
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