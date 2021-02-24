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الاتجاه المعاكس- المشروع الكردي في سوريا إلى أين؟

ناقشت حلقة (2021/2/23) من برنامج “الاتجاه المعاكس” اتجاه المشروع الكردي في سوريا بعد بروز نشاطه في مناطق سيطرتهم بينما تعيش مناطق النظام والمعارضة حالة مأساوية.