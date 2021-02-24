search
البث الحي
play
سياسة
اقتصاد
ثقافة
رياضة
فن
تكنولوجيا
تراث
ميدان
ريادة
البرامج
تبديل القائمة
حوارية
استقصائية
وثائقية
أخرى
متوقفة
المزيد
تبديل القائمة
علوم
تغطيات
أسلوب حياة
صحة
مقالات
مدونات
مرأة
بودكاست
منوعات
القدس
حريات
بالصور
الموسوعة
aj-logo
48:15
الاتجاه المعاكس- المشروع الكردي في سوريا إلى أين؟
ناقشت حلقة (2021/2/23) من برنامج “الاتجاه المعاكس” اتجاه المشروع الكردي في سوريا بعد بروز نشاطه في مناطق سيطرتهم بينما تعيش مناطق النظام والمعارضة حالة مأساوية.
23/2/2021
facebook
twitter
whatsapp
مقاطع حول هذه القصة
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/2/23)
play
24:20
الأمم المتحدة: 12 مليون يمني بحاجة ماسة للمساعدة
play
02:37
ما وراء الخبر- مساع أوروبية لإحياء الاتفاق النووي.. ما موقف واشنطن وطهران؟
play
26:57
ما وراء الخبر- واشنطن تراجع إستراتيجيتها في أفغانستان.. كيف ترد طالبان؟
play
26:22
مقاطع حول هذه القصة
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/2/23)
play
24:20
الأمم المتحدة: 12 مليون يمني بحاجة ماسة للمساعدة
play
02:37
ما وراء الخبر- مساع أوروبية لإحياء الاتفاق النووي.. ما موقف واشنطن وطهران؟
play
26:57
ما وراء الخبر- واشنطن تراجع إستراتيجيتها في أفغانستان.. كيف ترد طالبان؟
play
26:22
المزيد من حوارية
كيف يخذل المجتمع المعتقلة السورية بوصمة العار؟
المشروع الكردي في سوريا إلى أين؟
نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/2/23)
كلاهما اتخذ نصف خطوة.. هل تجاوزت طهران وواشنطن عقدة العقبة الأولى؟
الأكثر قراءة
انشق عن النظام وأفشى أسرارا عسكرية خطيرة بعد هروبه للأردن.. ملابسات وأسرار مقتل حسين كامل صهر صدام حسين وصندوقه الأسود
عندما رفض صدام حسين سحب قواته من الكويت.. تحالف دولي بقيادة أميركا يشن حربا قاسية على العراق
ما هو تعويم العملة؟ ولماذا تلجأ إليه بعض الدول؟
كيف تحولت مقابلة مع الأمينة الجديدة للمجلس الإسلامي ببريطانيا إلى ساحة مواجهة وانتقادات؟