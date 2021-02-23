24:20

نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/2/23)

تابعت نشرة الثامنة- نشرتكم (2021/2/23) خاصية “سبيسز” (Spaces) التي أطلقتها تويتر، ووسم (هاشتاغ) “لا للواسطة” الذي اجتاح الترند اللبناني بعد اتهام نواب لبنانيين بأخذ اللقاحات قبل دورهم.