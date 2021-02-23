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منظمات حقوقية تطالب ماليزيا بالتوقف عن ترحيل لاجئي ميانمار

طالبت منظمات حقوقية السلطات في ماليزيا بوقف عمليات ترحيل طالبي اللجوء القادمين من ميانمار، وكات السلطات قد رحلت نحو 1200 لاجئ من غير الروهينغا إلى ميانمار، رغم قرار المحكمة وقف عمليات ترحيل اللاجئين.