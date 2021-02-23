البث الحي
02:43

مراسم تأبين في البيت الأبيض لضحايا فيروس كورونا

مراسم تأبين حزينة شهدها البيت الأبيض تحت أضواء الشموع ليلة تخطي أعداد الوفيات بفيروس كورونا نصف مليون وفاة، وذلك بعد نحو عام من تسجيل أول حالة وفاة في البلاد.
23/2/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الأردن.. تقديرات تظهر أن عدد المتعثرين ماليا تجاوز مليون شخص

02:07
(الجزيرة)

إسبانيا.. احتجاجات بسبب تقييد حرية الرأي والتعبير

02:27
(الجزيرة)

بسبب العاصفة الثلجية.. سكان ولاية تكساس الأميركية يعانون نقصا في مياه الشرب

02:39
(الجزيرة)

تحديات السلطات الأمنية العراقية في مواجهة تنظيم الدولة

02:23
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الأردن.. تقديرات تظهر أن عدد المتعثرين ماليا تجاوز مليون شخص

02:07
(الجزيرة)

إسبانيا.. احتجاجات بسبب تقييد حرية الرأي والتعبير

02:27
(الجزيرة)

بسبب العاصفة الثلجية.. سكان ولاية تكساس الأميركية يعانون نقصا في مياه الشرب

02:39
(الجزيرة)

تحديات السلطات الأمنية العراقية في مواجهة تنظيم الدولة

02:23
المزيد من التقارير الإخبارية

الأردن.. تقديرات تظهر أن عدد المتعثرين ماليا تجاوز مليون شخص

(الجزيرة)

إسبانيا.. احتجاجات بسبب تقييد حرية الرأي والتعبير

(الجزيرة)

بسبب العاصفة الثلجية.. سكان ولاية تكساس الأميركية يعانون نقصا في مياه الشرب

(الجزيرة)

تحديات السلطات الأمنية العراقية في مواجهة تنظيم الدولة

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

انشق عن النظام وأفشى أسرارا عسكرية خطيرة بعد هروبه للأردن.. ملابسات وأسرار مقتل حسين كامل صهر صدام حسين وصندوقه الأسود

حسين كامل (يمين) كان الذراع الأمنية والعسكرية لصدام حسين قبل هروبه إلى الأردن (وكالات)

أرصدتها بالأندلس 2.5 تريليون دولار ومولت "أغنى رجل" في التاريخ وأدارها صحابة ومسيحيون ويهود.. مؤسسة "بيت المال" الإسلامي

ما الفوائد التي ستعود عليك إن استيقظت باكرا كل صباح؟

عندما تبدأ دورة نومك في التحول، قد تلاحظ تغييرات في مستويات الطاقة أو الإنتاجية (بيكسابي)

6 أشياء يمكن أن تحدث لجسمك إذا تناولت البصل يوميا