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مراسم تأبين في البيت الأبيض لضحايا فيروس كورونا

مراسم تأبين حزينة شهدها البيت الأبيض تحت أضواء الشموع ليلة تخطي أعداد الوفيات بفيروس كورونا نصف مليون وفاة، وذلك بعد نحو عام من تسجيل أول حالة وفاة في البلاد.