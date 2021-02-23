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مباحثات في الرياض لمسؤولين سعوديين ويمنيين بشأن وقف إطلاق النار باليمن

يجري المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث محادثات في الرياض مع مسؤولين سعوديين ويمنيين بشأن استئناف العملية السياسية في اليمن، ومساعي التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار في اليمن.