27:04

ما وراء الخبر.. هل تجاوزت واشنطن وطهران عقدة الخطوة الأولى؟

تساءل برنامج “ما وراء الخبر” بتاريخ (2021/2/23) فيما إذا كانت واشنطن وطهران قد تجاوزتا عقدة الخطوة الأولى باتحاه العودة للاتفاق النووي،