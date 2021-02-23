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27:04
ما وراء الخبر.. هل تجاوزت واشنطن وطهران عقدة الخطوة الأولى؟
تساءل برنامج “ما وراء الخبر” بتاريخ (2021/2/23) فيما إذا كانت واشنطن وطهران قد تجاوزتا عقدة الخطوة الأولى باتحاه العودة للاتفاق النووي،
23/2/2021
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