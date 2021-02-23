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02:28
قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم مبنى سكنيا لعائلة فلسطينية في القدس
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى مكوناً من 4 شقق سكنية، تعود ملكيته لعائلة عليان في بلدة العيسوية جنوب القدس المحتلة. وكانت العائلة تسعى للحصول على ترخيص بناء من بلدية الاحتلال، لكن دون جدوى.
23/2/2021
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