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قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم مبنى سكنيا لعائلة فلسطينية في القدس

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مبنى مكوناً من 4 شقق سكنية، تعود ملكيته لعائلة عليان في بلدة العيسوية جنوب القدس المحتلة. وكانت العائلة تسعى للحصول على ترخيص بناء من بلدية الاحتلال، لكن دون جدوى.