02:48

تعزيز التفاؤل والأمل.. بعض لقاحات فيروس كورونا تثبت فعاليتها

أثبتت بعض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فعالية متميزة، وتعزيز التفاؤل بهذه النتيجة يحتاج مزيدا من البحث والتدقيق. ذاك ما خَلَصت إليه دراستان أجرت إحداهما إنجلترا والثانية في أسكتلندا.

اقرأ المزيد