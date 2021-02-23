البث الحي
02:48

تعزيز التفاؤل والأمل.. بعض لقاحات فيروس كورونا تثبت فعاليتها

أثبتت بعض اللقاحات المضادة لفيروس كورونا فعالية متميزة، وتعزيز التفاؤل بهذه النتيجة يحتاج مزيدا من البحث والتدقيق. ذاك ما خَلَصت إليه دراستان أجرت إحداهما إنجلترا والثانية في أسكتلندا.
22/2/2021
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الأردن.. تقديرات تظهر أن عدد المتعثرين ماليا تجاوز مليون شخص

02:07
(الجزيرة)

إسبانيا.. احتجاجات بسبب تقييد حرية الرأي والتعبير

02:27
(الجزيرة)

بسبب العاصفة الثلجية.. سكان ولاية تكساس الأميركية يعانون نقصا في مياه الشرب

02:39
(الجزيرة)

تحديات السلطات الأمنية العراقية في مواجهة تنظيم الدولة

02:23
مقاطع حول هذه القصة
(الجزيرة)

الأردن.. تقديرات تظهر أن عدد المتعثرين ماليا تجاوز مليون شخص

02:07
(الجزيرة)

إسبانيا.. احتجاجات بسبب تقييد حرية الرأي والتعبير

02:27
(الجزيرة)

بسبب العاصفة الثلجية.. سكان ولاية تكساس الأميركية يعانون نقصا في مياه الشرب

02:39
(الجزيرة)

تحديات السلطات الأمنية العراقية في مواجهة تنظيم الدولة

02:23
المزيد من التقارير الإخبارية

الأردن.. تقديرات تظهر أن عدد المتعثرين ماليا تجاوز مليون شخص

(الجزيرة)

إسبانيا.. احتجاجات بسبب تقييد حرية الرأي والتعبير

(الجزيرة)

بسبب العاصفة الثلجية.. سكان ولاية تكساس الأميركية يعانون نقصا في مياه الشرب

(الجزيرة)

تحديات السلطات الأمنية العراقية في مواجهة تنظيم الدولة

(الجزيرة)
الأكثر قراءة

أرصدتها بالأندلس 2.5 تريليون دولار ومولت "أغنى رجل" في التاريخ وأدارها صحابة ومسيحيون ويهود.. مؤسسة "بيت المال" الإسلامي

انشق عن النظام وأفشى أسرارا عسكرية خطيرة بعد هروبه للأردن.. ملابسات وأسرار مقتل حسين كامل صهر صدام حسين وصندوقه الأسود

حسين كامل (يمين) كان الذراع الأمنية والعسكرية لصدام حسين قبل هروبه إلى الأردن (وكالات)

ما الفوائد التي ستعود عليك إن استيقظت باكرا كل صباح؟

عندما تبدأ دورة نومك في التحول، قد تلاحظ تغييرات في مستويات الطاقة أو الإنتاجية (بيكسابي)

6 أشياء يمكن أن تحدث لجسمك إذا تناولت البصل يوميا