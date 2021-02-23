02:23

تحديات السلطات الأمنية العراقية في مواجهة تنظيم الدولة

تواصل القوات العراقية المشتركة مدعومة بفصائل الحشد العشائري عمليات أمنية مكثفة لملاحقة عناصر تنظيم الدولة في عدد من المدن. ويشكل تفكيك خلايا هذا التنظيم تحدياً إضافيا للحكومة في ظل تحديات أخرى.