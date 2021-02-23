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تأملات- نزار قباني.. شاعر الياسمين

عرّفت حلقة (2021/2/23) من برنامج “تأملات” بالشاعر نزار قباني (1923-1998)، كما عرّفت الحلقة بكلمات تشتهر بها اللهجات المغاربية، وضمت أيضا فقرات عديدة، منها: فصيح العامة، تأملات لغوية، قصة مثل.