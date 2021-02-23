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02:39
بسبب العاصفة الثلجية.. سكان ولاية تكساس الأميركية يعانون نقصا في مياه الشرب
ما زالت تكساس في الولايات المتحدة تكابد آثار العاصفة الثلجية التي ضربتها الأسبوع الماضي، حيث يعاني الملايين من السكان من نقص مياه الشرب، في وقت تبذل جهود رسمية وأهلية لتوفير احتياجاتهم.
23/2/2021
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