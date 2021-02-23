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24:46
المرصد- المانغا اليابانية.. كيف تحولت من إرث إلى صناعة تدر مليارات الدولارات؟
تناولت حلقة (2021/2/22) من برنامج “المرصد” القصص المصورة أو ما يسمى “المانغا” منذ نشأتها ومراحل تطورها حتى اليوم، وكيف تحولت من إرث قديم إلى صناعة ثقافية ضخمة.
22/2/2021
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