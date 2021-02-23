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الجزائر.. مظاهرات إحياء الذكرى الثانية لحراك 22 فبراير

خرجت أمس مظاهرات في العاصمة الجزائرية ومدن أخرى، منها قسنطينة وسطيف ووهران، تزامنا مع الذكرى الثانية للحراك الشعبي الذي انطلق في 22 من فبراير/شباط، وقد رفع المتظاهرون شعارات تنادي بمدنية الدولة.