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02:37
الأمم المتحدة: 12 مليون يمني بحاجة ماسة للمساعدة
حذرت الأمم المتحدة في آخر تقرير لها من أن اليمن يتجه نحو الأسوأ إذا استمر الصراع، وكشف التقرير أن 16 مليون يمني يعانون الجوع، وأن 66% بحاجة إلى المساعدة أو الحماية، منهم 12 مليونا بحاجة ماسة للمساعدة.
22/2/2021
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