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الأردن.. مطعم لتوثيق الأكلات الشعبية

تجربة هي الأولى من نوعها في الأردن، قائمة طعام تحتوي على ما يزيد على 60 أكلة شعبية تقليدية ولا شيء غير ذلك، انطلقت فكرة مطعم في الأردن لتوثيق الأكلات الشعبية حفاظا عليها من الزوال والانقراض.