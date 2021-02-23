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الأردن.. تقديرات تظهر أن عدد المتعثرين ماليا تجاوز مليون شخص

أظهرت تقديرات لجنة المتعثرين مالياً في الأردن أن عددهم تجاوز مليون شخص، ويواجهون أحكاماً بالسجن. وتفيد التقديرات أن الآلاف منهم هربوا إلى الخارج أو لاذوا بعيداً عن الأعين.