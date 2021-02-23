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إيران تعلن وقف العمل بالبروتوكول الإضافي رسميا

أعلنت إيران وقف العمل بالبروتوكول الإضافي رسمياً بدءا من اليوم الثلاثاء، وأكدت الخارجية الإيرانية أن الاتفاق مع والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن عملية التفتيش سيكون ضمن القانون المقر من البرلمان.