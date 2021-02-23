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إيران تعتبر الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية علامة حسن نية

أعلنت إيران بدء العمل بقرار البرلمان وقف العمل بالبروتوكول الإضافي، وقال المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي إن الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية الدولية خطوة حسن نية.