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إندونيسيا.. مشاكل المياه في المجتمعات الريفية

أطلق فريق من الجيولوجيين والفنيين من تخصصات مختلفة في إندونيسيا مبادرة لحل مشاكل المياه في المجتمعات الريفية، فريق الجزيرة رافق متطوعي هذه المؤسسة في محافظتين بإقليم جاوا الغربية.