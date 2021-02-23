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إسبانيا.. احتجاجات بسبب تقييد حرية الرأي والتعبير

أدى اعتقال مغني الراب الإسباني المثير للجدل بابلو هاسيل، بتهمة السب والقذف ضد النظام الملكي وقوات الأمن التابعة للدولة، إلى احتجاجات متواصلة في عدد من المدن.