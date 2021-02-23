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02:27

إسبانيا.. احتجاجات بسبب تقييد حرية الرأي والتعبير

أدى اعتقال مغني الراب الإسباني المثير للجدل بابلو هاسيل، بتهمة السب والقذف ضد النظام الملكي وقوات الأمن التابعة للدولة، إلى احتجاجات متواصلة في عدد من المدن.
23/2/2021
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02:39
(الجزيرة)

تحديات السلطات الأمنية العراقية في مواجهة تنظيم الدولة

02:23
(الجزيرة)

رئيس الوزراء البريطاني: قرار تخفيف القيود أصبح ممكنا بفضل نجاعة برنامج التطعيم ضد كورونا

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ما دلالات هجوم الإعلام المصري على تطبيق كلوب هاوس؟

في هذه الصورة، يظهر شعار كلوب هاوس معروضًا على شاشة الهاتف الذكي (بواسطة رافاييل هينريكي/ SOPA Images / LightRocket عبر Getty Images) (غيتي إيميجز)
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