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03:04
أفغانستان.. تباين المواقف إزاء انسحاب القوات الأجنبية
تباينت المواقف بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان بشأن انسحاب القوات الأجنبية، الرئيس أشرف غني اشترط خفض العنف لتحديد مدة بقاء القوات الأجنبية، في حين رفضت طالبان أي تأجيل محتمل لانسحاب القوات.
22/2/2021
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