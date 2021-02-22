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وسط تبادل الاتهامات.. انتهاء جولة المفاوضات بين الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن الأسرى

انتهت جولة المفاوضات الجديدة بين الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن الأسرى في العاصمة الأردنية عمان دون تحقيق نتائج، وتبادل الطرفان الاتهامات عن تعثر هذه الجولة.
21/2/2021
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