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01:20
نتيجة العواصف الثلجية.. ولاية تكساس تعاني نقصا في المياه
أفادت السلطات في ولاية تكساس بأن ما يقرب من 9 ملايين شخص يواجهون مشكلات تتعلق بإمدادات المياه، بعد أن ألحقت عواصف ثلجية غير مسبوقة أضرارا بمحطات الكهرباء الأسبوع الماضي.
22/2/2021
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