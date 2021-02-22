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نتيجة العواصف الثلجية.. ولاية تكساس تعاني نقصا في المياه

أفادت السلطات في ولاية تكساس بأن ما يقرب من 9 ملايين شخص يواجهون مشكلات تتعلق بإمدادات المياه، بعد أن ألحقت عواصف ثلجية غير مسبوقة أضرارا بمحطات الكهرباء الأسبوع الماضي.