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مدير وكالة الطاقة الذرية يجري مباحثات في طهران بشأن عمل المفتشين

التقى رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي في طهران. وكان صالحي قال في وقت سابق إنه سيبحث مع غروسي التعاون بين إيران والوكالة.