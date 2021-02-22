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للتخفيف من معاناة الناس.. سلطات ولاية تكساس الأميركية تعيد التيار الكهربائي

أعادت سلطات ولاية تكساس الأميركية التيار الكهربائي للتخفيف من معاناة السكان بعدما تدنت درجات الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة لأيام، وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد وافق على إعلان الولاية منطقة كوارث.