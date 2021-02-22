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فلسطينيون محرومون من الحصول على هوية إقامة بالأراضي الفلسطينية

نظم آلاف الفلسطينيين المحرومين من الحصول على هوية إقامة حركة احتجاج شعبية لتحريك ملفهم عبر تنظيم مظاهرات حيث يحظر عليهم التنقل والحركة بين المدن والقرى الفلسطينية.