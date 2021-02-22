02:47

جمال الريف السويسري

للماضي سحره وللحاضر جماله، وفي سويسرا يتمتع الريف بمزيج من البهاء والجمال، فهناك لا تزال المنازل القديمة المبنية من الخشب والحجر والطين صامدة، وتعد جزءا من تاريخ هذا البلد العريق.