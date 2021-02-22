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02:20
تقرير أممي: 66% من سكان اليمن بحاجة للمساعدة والحماية
كشف تقرير أممي جديد أن 66% من سكان اليمن بحاجة إلى المساعدة والحماية، منهم 12 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدة و16 مليونا يعانون من الجوع.
22/2/2021
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