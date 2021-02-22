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تقرير أممي: 66% من سكان اليمن بحاجة للمساعدة والحماية

كشف تقرير أممي جديد أن 66% من سكان اليمن بحاجة إلى المساعدة والحماية، منهم 12 مليون شخص بحاجة ماسة للمساعدة و16 مليونا يعانون من الجوع.