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تركيا.. نقاشات بين الأحزاب بشأن تغيير الدستور

رغم كل الجدل الذي تشهده مناقشة تغيير الدستور في تركيا، فإن هناك شبه توافق بين القوى السياسية المختلفة على رفض أي تغيير في المواد الأولى من الدستور الحالي، والتي تحدد شكل الدولة.