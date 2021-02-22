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تركيا.. فن نسج الوجوه بالخيوط

نسج الوجوه (شدها) بالخيوط فن قديم ولكن الفنان التركي فرات نذير أوغلو جدده وجعل منه فرصة للإبداع عبر تقنية مختلفة. ويحتاج هذا الفن قدرا كبيرا من الجهد، إذ تستغرق اللوحة الواحدة 600 ساعة عمل.