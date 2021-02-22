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الوكالة الدولية للطاقة الذرية.. حقيقة الدور والممارسة

رغم أن الغرض من تأسيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية هو تسخير القوة النووية لغاية خدمة السلام والاستقرار، فإن الكثير من الانتقادات توجه لهذه الوكالة،