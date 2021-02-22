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الكويت.. تأثر أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بجائحة كورونا

يواجه أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الكويت خسائر نتيجة القرارات الحكومية الأخيرة بتعليق بعض الأنشطة بالكامل، وإيقاف أخرى جزئياً ضمن جهود الحد من تفشي كورونا.