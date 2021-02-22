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الصومال.. اتهامات متبادلة بين الحكومة والمعارضة بتأجيج الأزمة في البلاد

لا يزال الصراع السياسي ساخنا بين تحالف المرشحين للرئاسة المعارض والحكومة الصومالية. التحالف يتوعد باستمرار تنظيم المظاهرات. والحكومة تتهم جهات خارجية تحرك المعارضة، وتجاهل الحكومة الصومالية.