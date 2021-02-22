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56:45

الحصاد (2021/2/21)

تابعت إلسي أبي عاصي في الحصاد (2021/2/21) العديد من القضايا كان من أبرزها: إعلان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التوصل لاتفاق مؤقّت مع إيران لمواصلة التفتيش، وكذا تصاعد الهجمات في أفغانستان.
21/2/2021
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24:00
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57:15
(الجزيرة)

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57:08
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الحصاد (2021/2/18)

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