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56:45
الحصاد (2021/2/21)
تابعت إلسي أبي عاصي في الحصاد (2021/2/21) العديد من القضايا كان من أبرزها: إعلان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية التوصل لاتفاق مؤقّت مع إيران لمواصلة التفتيش، وكذا تصاعد الهجمات في أفغانستان.
21/2/2021
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