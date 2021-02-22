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الجزائر.. تباين المواقف إزاء الانخراط في العمل الحزبي

بحلول الذكرى الثانية للحراك الشعبي بالجزائر في 22 فبراير/شباط 2019، ما تزال هناك نقاشات وسجالات بشأن العمل الحزبي. ويأتي هذا في الوقت الذي تعهدت فيه السلطة بإجراء أول انتخابات تعددية حقيقية.