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الأردن.. مخلفات الدعاية الانتخابية تتحول إلى لوحات فنية

تمكن فنانون ونحاتون وطلاب جامعات أردنية من تحويل بقايا الدعاية في حملات الانتخابات الأخيرة إلى لوحات فنية ومنتجات ضمن معرض أُعد لهذه الغاية.