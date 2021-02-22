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استمرار المظاهرات وأعمال العنف في برشلونة احتجاجا على اعتقال مغني راب

خرجت المظاهرات مجددا في مدينة برشلونة الإسبانية للاحتجاج على اعتقال مغني “الراب” بابلو هاسل، واتجه المتظاهرون إلى محيط مقر الشرطة الإسبانية في برشلونة حيث رشقوا قوات الأمن بالحجارة والقوارير الزجاجية.