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أحكام ضد مدانين بالتجسس تثير ردود فعل غاضبة في كردستان العراق

أثارت أحكام قضائية بالسجن 6 سنوات على 5 أشخاص -بينهم صحفيون- في كردستان العراق ردود فعل محلية غاضبة، ومن بين التهم التجسس، والعمل مع جهات خارجية ضد الإقليم.